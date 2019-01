Ex loste elf schoten: ‘Nooit de bedoeling gehad iemand te raken of te doden’

De vrouw laat zich daarna niet meer zien op de zitting die door het incident even wordt geschorst en bijna de hele dag in beslag neemt bij het gerechtshof in Arnhem.



De Keijenborgse raakt overmand door emoties als advocate Bénédicte Ficq begint aan haar betoog. Ficq, een van de bekendste strafpleiters van het land, is door de 70-jarige man - die inmiddels ruim twee jaar vast zit - ingevlogen om iets af te krijgen van de celstraf van negen jaar die de rechtbank in Zutphen in oktober 2017 tegen hem uitsprak.