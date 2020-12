Excuses KPN voor internetloze straten Hengelo, maar: ‘Het was wel een zeer complexe glasvezelbreuk’

Achterhoek­se wereldlei­der in schokdem­pers komt in Duitse handen

16 december HENGELO - De Achterhoekse schokdemperbouwer Reiger Racing komt in Duitse handen. KW Automotive is per 1 januari de nieuwe eigenaar van het bedrijf uit Hengelo. De 70 werknemers van de wereldleider in dempers voor off-roadvoertuigen blijven zeker de komende tien jaar nog in het dorp werken.