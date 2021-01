Familie Meiland alweer weg uit Hengelo ‘door problemen met de gemeente’

Martien Meiland blijft in 2021 in de Achterhoek ook een mediamag­neet, of hij nou wil of niet

11:42 HENGELO - Realityster Martien Meiland is niet van de televisie te branden. Zijn verschijning is een garantie voor klinkende kijkcijfers, dikke oplages en héél veel clicks en views. Zijn wens voor 2021 is om het rustiger aan te doen. Maar die wens doet enigszins potsierlijk aan. Want is hij daarvoor niet iets te dol op alle aandacht?