Festival Mañana Mañana verhuist naar Kasteel Oolde in Laren

Bronck­horst vindt 2,4 miljoen euro door bezuinigin­gen op onder meer jeugdzorg en verkoop grond

29 april HENGELO - Er was een stevige discussie voor nodig, maar het is Bronckhorst gelukt een bezuiniging van 1,4 miljoen euro te vinden. De besparing is noodzakelijk om eind dit jaar zwarte cijfers te kunnen schrijven in de begroting.