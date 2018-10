Fietser komt om door botsing met bestelbusje in Vorden

'Achterhoek blijft niet eeuwig vrij van drugsdum­pin­gen'

16 oktober DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Drugscriminelen lijken de Achterhoek over te slaan bij het dumpen van de giftige vloeistoffen die overblijven na de productie van xtc en speed. Maar we moeten niet zo naïef zijn om te denken dat het hier niet gebeurt, is de boodschap. ,,Tweederde van de drugsdumpingen wordt nooit ontdekt.’’