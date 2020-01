Flashmobs van boeren zorgen voor weinig overlast; wel file in avondspits op A12

Achterhoekse boeren lieten donderdag tussen 16.30 tot 17.30 uur van zich horen, op het moment dat er het meeste verkeer langskomt. De boeren stonden in het spitsuur onder meer in Aalten en op twee plekken langs de N18 bij Varsseveld en bij Lichtenvoorde.



Ook was er een protest bij rotonde Waarlo bij Velswijk, in de driehoek Doetinchem, Hummelo en Zelhem. Het ging er overal gemoedelijk aan toe. ‘Geen enkel last ervaren, een georganiseerde protest actie waar ik veel respect voor heb!', schrijft bijvoorbeeld Willeke Huis in ’t Veld op Facebook over de actie bij Waarlo.



De boeren hielden de zogeheten ‘flashmob’, een korte flitsactie van boeren met trekkers en spandoeken, op verschillende verkeersknooppunten in de regio om aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek. ‘Van dit stikstofbeleid krijg ik de schijt’, was bijvoorbeeld op één van de doeken te lezen.