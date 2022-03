GBB grijpt de macht in Bronckhorst en pakt acht zetels, CDA voor het eerst niet meer de grootste

De bekende fontein van het Binnenhof staat de komende jaren niet in Den Haag, maar in onze regio

Het is een frappante gewaarwording. De met goud beklede fontein die al sinds 1885 op het Haagse Binnenhof pronkt, staat nu omtimmerd in een loods van smid Erik Oldenhave in Vorden. Best bijzonder, vindt hij. ,,Dit is een van de mooist gesmeden objecten van Nederland. Dan mag je trots zijn dat ze dat aan jou toevertrouwen.’’

16 februari