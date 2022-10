Geen cel na ‘krankzinnig rijgedrag’: Didammer komt goed weg met 120 uur taakstraf en half jaar niet rijden

De rechtbank veroordeelt de man tot een taakstraf van 120 uur, een half jaar niet rijden en 4 maanden voorwaardelijk niet rijden, als hij de komende twee jaar opnieuw de fout in gaat. De straf is lager omdat de rechtbank een mindere vorm van schuld bewezen vindt.



De Didammer scheurde op 7 augustus 2021 in zijn Mercedes met ruim 500 pk met hoge snelheid over de Barlhammerweg, Wehlsedijk én door de Dorpsstraat in Laag-Keppel. En toen een 25-jarige Didammer op de Rijksweg een busje wilde inhalen over de verkeerde weghelft, ging het helemaal mis: hij reed een motorrijder aan.