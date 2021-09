Gelukt! Amanda (13) regelt een nieuwe bus voor haar gehandicapte broertjes Keano (4) en Jayden (9)

Halle klopt Westendorp in derby; Looman grote man bij ZZC’20

26 september DOETINCHEM - Het Zelhemse ZZC’20 is de competitie in de vijfde klasse B uitstekend gestart. Op bezoek bij Haarlo werd het 0-3. Halle was te sterk voor Westendorp in de derby: 1-0.