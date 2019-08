Genieten van de kwaliteitsbrommers in de Steenderense kerk

Tijdelijk zorgcen­trum in Gaanderen in strijd tegen wachtlijs­ten

6 augustus GAANDEREN - Drie grote zorgorganisaties in de Achterhoek hebben de handen ineen geslagen om een tijdelijk zorgcentrum voor kwetsbare ouderen te bouwen in Gaanderen. Het zorgcentrum biedt straks plek aan in totaal 64 bewoners, waarvan de helft bedoeld is om de capaciteit in de regio uit te breiden.