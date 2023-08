Gerestaureerd kerkje in Laag-Keppel dingt mee naar duurzaamheidsprijs monumenten

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Het Achter­hoeks Gemengd Koor Borculo gaat een spannende uitdaging aan • Welverdien­de onderschei­ding voor koster Wim Pot

Het Achterhoeks Gemengd Koor Borculo heeft een bijzonder project op stapel staan. Wil jij volgend jaar meezingen? Het André’s Bacchus Jeu de Boules toernooi in Deventer was wederom geslaagd. En: waardering voor koster Wim Pot die veel werk heeft verzet voor de kerk in Mariënheem. Dat stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.