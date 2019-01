Gevluchte Syriër Serbest (37) start tattooshop in Hengelo: ‘Blij opnieuw te beginnen’

Vorden haalt schouders op over wietkweke­rij in dorpshart: ‘Kan overal gebeuren’

28 januari VORDEN - In Vorden is schouderophalend gereageerd op de wietkwekerij met 2.500 planten die vrijdagmiddag opgerold werd in hartje Vorden. ,,Dit kan in elke plaats gebeuren’’, zegt voorzitter Peter Besselink van de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV).