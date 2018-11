Gevonden botten Hummelo blijken van vermiste dakloze

Bruggen over Oude IJssel tijdens ochtend­spits langer dicht

8:55 DOETINCHEM - De bedieningstijden van de bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem worden met ingang van 1 januari flink aangepast. De gemeente Doetinchem wil voorkomen dat het verkeer in de spitstijden vast komt te zitten door openstaande bruggen.