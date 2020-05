GGD vliegt extra personeel in voor massatests op corona

Er staan veel vacatures uit en hulptroepen worden van alle kanten nog last minute ingevlogen. De GGD Noord- en Oost-Gelderland, waar de Achterhoek onder valt, heeft verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg per brief opgeroepen om te helpen bij het testen bij onder meer de coronateststraat in Zelhem.



,,Daarnaast zetten we tijdelijke krachten in en kunnen we gebruik maken van een pool van oud-medewerkers die zich spontaan bij ons melden”, zegt Kirsten Harleman van de GGD. ,,Een aantal daarvan heeft de afgelopen tijd al meegedraaid. Ook partners als brandweer en Rode Kruis springen bij in de teststraten.”



Hoewel de gezondheidsdienst klaar is om inwoners met klachten vanaf maandag (1 juni) te testen op corona, is er nog veel werk aan de winkel. ,,Het wordt een grote opgave”, zegt Harleman. ,,Maar we zijn goed voorbereid.”