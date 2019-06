Grote brand in bedrijfspand Halle onder controle: brandweerpersoneel afgelost vanwege de warmte

Ook bewoner kan pand aanmelden voor Architec­tuur Prijs Achterhoek

24 juni DOETINCHEM - Mensen die in 2017 of 2018 een bijzonder pand hebben betrokken of ontworpen, kunnen zich nog tot 1 juli nog aanmelden voor de Architectuur Prijs Achterhoek. Met deze prijs wordt aandacht gevraagd voor beeldbepalende gebouwen of complexen in de laatste twee jaar.