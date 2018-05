Hans (92) verloor bijna zijn complete joodse familie in de oorlog

Derde editie bepalend voor toekomst Tempelpop in Baak: 'Er wordt getapt in de kerk'

11:37 De derde editie van Tempelpop in Baak - vrijdag 4 en zaterdag 5 mei - is cruciaal voor de organisatoren Patrick Leferink en Joost Jansen. Het tweedaagse muziekfeestje in het Martinushuus, de Baakse katholieke kerk, móét een succes worden. Anders gaan Leferink en Jansen zich 'beraden op de toekomst'.