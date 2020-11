Hans woont tegenover beroemd standbeeld van Normaal: ‘Als ik voor elke bezoeker 1 euro kreeg, was ik miljonair’

Onrust in Bronck­horst, dat omsingeld dreigt te worden door windmolens

24 oktober DREMPT / LAAG-KEPPEL - Onrust in Bronckhorst nu deze gemeente omsingeld dreigt te worden door windmolens. In buurgemeenten Doetinchem, Doesburg en Zutphen liggen plannen of ideeën voor windturbines op de grenzen. Als die doorgaan, komen er op drie plekken windparken pal op of tegen de grens met Bronckhorst.