Held van Hengelo voelt zichzelf geen held: ‘Gedaan wat ik moest doen’

De 20-jarige Lassche raakt ernstig gewond door het ongeluk. Zijn gezicht ligt open en hij heeft een open armbreuk, waarvan hij een tijd moet herstellen. Inmiddels gaat het gelukkig weer goed met hem. Hij is zelfs alweer aan het werk in supermarkt Plus in het dorp, waar hij die zaterdag in oktober zo haastig op weg naartoe was.



Gelukkig kan Lassche ook volop verder met zijn opleiding Sportkunde aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Over anderhalf jaar is hij daarmee klaar.



En Arendsen? Die verklapt dat de bronzen penning, inclusief koninklijke oorkonde, hem zeer lief is. ,,Ik ben zes keer wereldkampioen geweest met mijn vogels, maar deze medaille is mij veel meer waard!”