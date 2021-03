Hengelo krijgt er een bistro bij terwijl de horeca op slot zit: ‘We gaan ooit weer open, iedereen snakt ernaar’

Uitspraak in hoger beroep Posbank­moord online te volgen via livestream gerechts­hof Den Haag

26 februari DEN HAAG/ RHEDEN - Het gerechtshof in Den Haag doet vanmiddag uitspraak in de zaak rond de Posbankmoord. Justitie heeft in hoger beroep een celstraf van twintig jaar geëist tegen verdachte Souris R. (47) uit Veghel. De uitspraak is vanaf 13.00 uur te volgen via een livestream van het hof.