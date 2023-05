‘Het moet afgelopen zijn met dat huilie, huilie van de hoge heren’, klinkt het bij staking kaasfabriek Steenderen

FNV blaast staking bij Aviko af na nieuw loonbod: ‘Wij vinden dit voldoende om voor te leggen’

Een dreigende staking woensdagavond bij aardappelverwerker Aviko in Lomm (Limburg) is op de valreep afgewend. De FNV en de directie bereikten overeenstemming over een nieuwe loonsverhoging, maakte FNV Voedingsindustrie bekend. Iedereen krijgt er 6 procent, plus 65 euro per maand salaris bij.