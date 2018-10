'Het Nedersaksisch was áltijd al een taal'

Doetinchemmer Lex Schaars (76) is dé Achterhoekse autoriteit op dialectgebied. Werkt al meer dan 35 jaar aan het Woordenboek Achterhoeks Liemers en is daarmee nog lang niet klaar ,,Er bestaan nu meer dan 2.000 pagina's met standaardisering van het dialect. In november komt deel 11 uit, 220 pagina's. Deel 12 en 13 zitten nog in de pen’’, zegt hij.



Schaars vindt het gezien zijn monnikenwerk 'wel een heuglijk feit' dat het Nedersaksisch nu een erkende taal is. ,,Dat betekent dat de overheid eindelijk meer moet gaan doen om de taal te ondersteunen, want dat gebeurt nog veel te weinig.’’



De erkenning is wat Schaars betreft ook een uitgelezen kans het dialect meer onder aandacht te brengen van de jeugd. ,,Met lespakketten bijvoorbeeld, zoals het Huus van de Taol al uitbrengt. Ik werkte mee aan het naar het Achterhoeks vertalen van het tijdschrift Wiesneus. Hopelijk omarmen de scholen dit nu, aangemoedigd door de overheid, om zo de jeugd weer plat te leren praoten. Want de toekomst van het dialect ligt bij de jeugd!’’