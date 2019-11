Het slachtvarken aan de ladder als jeugdsentiment

Minuut stilte voor omgebrach­te Ab en Geke in gemeente­huis

31 oktober HENGELO - In het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo is donderdagavond stil gestaan bij het overlijden van Ab en Geke Meenink uit Hengelo. Het echtpaar werd vorige week maandag omgebracht in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo.