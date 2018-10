Hoge koninklijke onderscheiding voor tuinontwerper Piet Oudolf

HUMMELO - De internationaal vermaarde tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf uit Hummelo heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De bijbehorende onderscheiding werd hem zaterdag uitgereikt door burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst. Dat gebeurde op de laatste dag dat zijn tuinen in Hummelo voor het publiek geopend waren. De familie had ervoor gekozen om geen ruchtbaarheid aan de onderscheiding te geven.

The Dutch Wave

Oudolf (74) hoort met vakgenoten Ton Terlinden en Henk Gerritsen tot de aanjagers van een nieuwe richting in tuinontwerp, die wel The Dutch Wave genoemd wordt. Uitgaande van de mogelijkheden van de plek worden weelderige werelden gecreëerd met vaste planten en grassen die in natuurlijke gemeenschappen met elkaar leven.

Oudolf brak in 1996 internationaal door met het ontwerp van het Dream Park in het Zweede Enköping. Daarna vestigde hij zijn naam in Groot-Brittannië, het mekka van de aangelegde tuin. In New York ontwierp hij de Gardens of Remembrance, een parkachtig gebied waar slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen op 11 september 2001 jaarlijks bijeenkomen.

