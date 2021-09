Huntelaar maakt rentree op voetbalveld bij Achterhoekse amateurclub: ‘Hij was wonderbaarlijk fit’

Met zijn rentree is de in Angerlo wonende Huntelaar (38) terug bij de club waar hij als pupil begon: HC’03 is de fusieclub van Drempt Vooruit en H en K. Bij die laatste club is Huntelaar begonnen met voetballen.



De oud-international speelde zondag mee bij het Achterhoekse voetbalteam, waarin ook zijn broer Niek en zijn neef Nico spelen. Gedrieën stonden ze voorin. ,,Maar geen van allen hebben ze gescoord”, zegt teamleider André Nijman. ,,Nee, Klaas-Jan dus ook niet.”



De wedstrijd in Drempt tegen het tiende elftal van Concordia Wehl werd met 3-1 gewonnen door HC’03. En hoewel Huntelaar niet scoorde, had hij volgens Nijman toch zijn inbreng. ,,Hij probeerde vooral de ballen goed neer te leggen. Hij was wonderbaarlijk fit en bovendien niet vies om een paar stapjes extra te zetten voor zijn teamgenoten.”