Huntelaar maakt rentree op voetbalveld bij Achterhoekse amateurclub, maar scoort niet

Daarmee keert de in Angerlo wonende Huntelaar terug bij de club waar hij als pupil begon: HC’03 is de fusieclub van Drempt Vooruit en H en K, waar Huntelaar is begonnen met voetballen.



De oud-Ajacied speelde zondag mee bij het Achterhoekse voetbalteam, waarin ook zijn broer Niek en zijn neef Nico spelen. ,,Een echt vriendenteam waarin Klaas-Jan gewoon lekker kan voetballen, precies zoals hij wenst”, zegt HC’03-voorzitter Mart de Kruif, zelf ook speler van het zesde maar zondag niet aanwezig.



De wedstrijd in Drempt tegen het tiende elftal van Concordia Wehl werd met 3-1 gewonnen door HC’03. Voormalig goalgetter Huntelaar scoorde niet. ,,Dus of hij komend weekend in de basis staat, is nog maar afwachten”, zegt De Kruif met een knipoog.



Huntelaar beëindigde afgelopen zomer zijn professionele voetbalcarrière, nadat hij was gedegradeerd met Schalke 04. Bij die Duitse club keerde hij in de winterstop terug om te proberen degradatie te voorkomen. Huntelaar kwam over van Ajax, na een carrière die hem leidde langs SC Heerenveen, Ajax, Real Madrid, AC Milan, Schalke 04, weer Ajax en dus als laatste Schalke 04.