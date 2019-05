Iets minder relaxen en iets meer feesten dit jaar bij Mañana Mañana

videoVORDEN - De iconische houten letters die de komst van festival Mañana Mañana bij Kasteel Vorden aankondigen zijn weer in de grond geslagen. ‘Het meest relaxte festival van Nederland’ opent van 13 tot 16 juni weer de poorten voor het publiek. ,,Al willen we wel een beetje van die reputatie af, er mag wel wat meer gefeest worden.’’

,,Is dit de onder- of bovenkant van de ‘n’?’’ Comedian en lid van het promoteam Johan Kampman kijkt vertwijfeld naar zijn kompaan Daan Daggenvoorde. ,,Ja, goede vraag. Laten we er maar vanuit gaan dat het klopt.’’

,,Prachtig! Vakwerk,’’ zeggen Kampman en Daggenvoorde een half uur later terwijl ze de bekende woorden Mañana Mañana aan de overkant van het water bekijkt. Kampman: ,,Ik kan zo solliciteren bij de technische dien… O, nee die N staat toch een beetje scheef, gaan we rechtzetten.’’

Volledig scherm De voorbereidingen voor het festival. © Arjan Gotink

‘Meer gas geven’

De stemming zit er bij de organisatie van het festival, dat zijn achtste editie beleeft, in ieder geval in. De prachtige intieme locatie bij het kasteel en de bossen die elk jaar weer is bezaaid met foodtrucks, bandjes en hangmatten heeft aan de reputatie van het festival bijgedragen als ‘het meest relaxte festival van Nederland.’

Maar dat gaat vanaf dit jaar enigszins veranderen als het aan de organisatie ligt. ,,Iets minder relaxen en iets meer feesten,’’ vat Kampman de vernieuwde filosofie samen. ,,We kunnen ook thuis in een hangmat gaan liggen. Het leven is een feestje en dat mag ook hier gebeuren. Natuurlijk zullen we het oude karakter ook behouden, maar we gaan ook meer gas geven zodat mensen die meer willen feesten Mañana Mañana ook interessant vinden.’’

Tokkelbaan

Zo komt er dit jaar een heuse afterparty in de kelder van het naastgelegen kasteel. ,,Dat is gewoon een prachtige locatie voor een goed feest,’’ zegt Kampman die ook wat meer avontuur tijdens het festival wil en iets nieuws heeft verzonnen. ,,Uit het kasteel komt een tokkelbaan. Vanuit het raam van het kasteel kun je gewoon zoef naar beneden.’’

En de programmering wordt ook aangevuld met andere invloeden. Het welbekende open podium krijgt volgens Kampman een ‘ander soort tent’ met bandjes die dansbare muziek maken en zo ook wat meer feest moeten brengen. ,,Iets meer Balkanachtige invloeden die misschien wat meer dansers op de been brengen.’’

Volledig scherm Een reclamebord op de plek van het festival. © Arjan Gotink

‘Meer jongeren’