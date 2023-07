In Brazilië, Japan en Australië eten ze kaas uit Steenderen: ‘Wij maken hier de beste kaas ter wereld’

Fietsen met Truus Zo sterk als de eenzame fietser op een stormachti­ge dag in lommerijk Lochem

Zal ik het eerlijk opbiechten aan Truus? Dat ik vandaag iets heb gedaan wat ik nog nooit eerder heb gedaan? Ach vooruit, Truus begrijpt me vast. Want het was gekkenhuis vandaag! Fietsen op die ene dag dat storm Poly door ons land raasde. „Truus, ik heb de ingekorte route gefietst.”