Inwoner scheidt afval zo goed dat Bronckhorst een half miljoen euro tekort komt

Bronckhorst werkt sinds 2013 met het diftarsysteem. Burgers betalen een vastrecht en betalen daarnaast per keer dat ze de groene (gft) of grijze (restafval) container aan de weg zetten. De tarieven voor het legen van een grijze container variëren van 6,66 tot 20 euro per keer, afhankelijk van de grootte van de container.

Wie goed afval scheidt, heeft minder restafval en hoeft de grijze container dus minder vaak langs de weg te zetten. Burgers zijn zich daar goed van doordrongen, zo blijkt. Een gemiddeld huishouden in Bronckhorst zet nog maar vier keer per jaar de grijze bak aan de weg. De gemeente had gerekend op zeven keer per jaar.

Reserve

Hierdoor ontstaat er in 2018 naar verwachting een tekort van 510.000 euro op de afvalinzameling. Om het gat te dichten wordt onder meer drie ton uit de algemene reserve gehaald. De gemeente streeft er naar de afvalinzameling kostendekkend te doen.