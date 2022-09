Inzittende bekneld na botsing auto en vrachtauto in buitengebied bij Hengelo (Gld.)

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur op de kruising van de Steenderenseweg en de Hogenkampweg. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een mobiel medisch team per traumaheli.



De personenauto kwam bij het ongeval deel onder de vrachtwagen terecht. De bestuurder van de auto is door de brandweer bevrijd. Het slachtoffer krijgt medische zorg in de ambulance. Ook het ingevlogen traumateam is daarbij betrokken.



De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Hij vervoerde elektrische fietsen.



Over de oorzaak is vooralsnog nog niets bekend.