Isa en Ties boeken succes: Kinderen kunnen snel weer voetballen op het veldje in Halle

Voor de vliegers die in Zelhem vielen voor onze vrijheid

25 september ZELHEM - 'Fallen for our freedom' staat er op de bloemenkrans bij het oorlogsgraf in Zelhem waar de resten liggen van een of meer gesneuvelde vliegers van de Lancaster ED470. Die Britse bommenwerper stortte in de late avond van 23 september 1944 neer in een weiland net buiten Zelhem.