Jagende zusjes hit op Instagram: ‘Niemand heeft er baat bij als akkers verarmen door schijtende ganzen’

De passie voor de jacht is ze met de paplepel ingegoten. Vol enthousiasme vertellen ze erover op Instagram, en eigenlijk krijgen Frederieke (30) en Esther (28) Kamphuis nooit negatieve reacties op hun foto’s op het platform. ,,Jagen is in de Achterhoek heel gewoon, dat is in sommige delen van het land wel anders.”



Toch zijn ze voorzichtig, vanwege fanatieke tegenstanders van de jacht. Frederieke is doktersassistente, woont in de gemeente Bronckhorst. ,,Schrijf maar niet in welk dorp.”



En vader, die de liefde voor de jacht bij de zussen heeft aangewakkerd, wil niet dat zijn voornaam wordt genoemd.