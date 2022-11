Jas aan tijdens de viering: alleen zo kunnen dertien Achterhoekse kerken openblijven

Dat gebeurt wél met restricties. Zo mag de kachel in de dertien kerken in de wintermaanden niet warmer worden gestookt dan 15 graden.



De protestantse Dorpskerk in Ruurlo besloot onlangs om komende winter vier maanden lang de deuren dicht te houden, in de strijd tegen torenhoge stookkosten. De diensten worden verplaatst naar het kleinere en energiezuinige protestants gemeentecentrum De Sprankel.



Twaalf Apostelen kiest ervoor om alle kerken open te houden. Die staan in Keijenborg, Steenderen, Baak, Hengelo, Drempt, Olburgen, Vierakker, Vorden, Borculo, Zutphen, Lochem, Joppe en Brummen.



Door de extreem gestegen energietarieven zouden die kerken in 2023 jaarlijks samen 300.000 euro kwijt zijn om de temperatuur aangenaam te houden. Dat betekent een verviervoudiging van de energielasten van dit jaar (75.000 euro).