Johan bezocht duizend concerten in 35 jaar tijd: ‘Ik zie er nog wel 500 bijkomen’

De jongens kunnen de sporthal niet vinden.



,,Afgelopen weekeinde heb ik de duizendste wel gehaald’’, vertelt de inmiddels 47-jarige muziekfanaat uit Zelhem. ,,Het was een optreden van Bootsman in Bredevoort.’’



Wie het verhaal niet gelooft: hij of zij vervoege zich bij de jubilaris. Alle concertbezoeken zijn keurig bijgehouden in een dik schrift, met toegangsbewijzen, flyers en een zorgvuldige telling. Het bewijs is overvloedig.