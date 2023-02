Jonge vluchtelingen blijven maand langer op christelijke camping in Zelhem: ‘We moeten goed voor onze naasten zorgen’

Onzeker­heid over openblij­ven winkel van Sandwich in Doetinchem na faillisse­ment van kledingke­ten

Er is onzekerheid over het openblijven van de winkel van damesmodeketen Sandwich in de Hamburgerstraat in Doetinchem. De keten is vorige week dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.