Jonge vluchtelingen vertrekken weer van De Betteld: ‘Dat valt ze zwaar’

Achttien jonge vluchtelingen – vooral afkomstig uit Syrië, Irak en Eritrea en tussen de 14 en 17 jaar oud – hebben De Betteld al verlaten. Volgens Henk Jan Kamerbeek, woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is deze groep verhuisd naar een andere locatie voor de opvang van minderjarigen in Den Haag.



Zondag vertrekt nog een groep van achttien naar een soortgelijke opvang in Amsterdam. Er was, volgens Kamerbeek, recent al wat verloop. De laatsten vertrekken dinsdag, naar diverse locaties onder andere in Flevoland en Tilburg.