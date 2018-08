Jopie Cloo (89) wilde nog één keer het gras van de golfbaan ruiken

Wanneer ze is begonnen met golfen, weet ze niet meer. ,,Lang geleden. Ik was een van de eerste vrouwen die ging golfen. Ik was altijd een van de eerst snotneuzen in Zevenaar, als er iets nieuws was deed ik mee. En als ik het niets vond, kraakte ik het af’’, lacht mevrouw Cloo.



Ze maakt het ene grapje na het andere. Maar ze laat ook haar kwetsbare kant zien. ,,Wat een lieve en hartelijke mensen hier. Het is fantastisch. Ik hoor er weer eventjes bij. Ik weet zeker, als ik vanavond in mijn bed lig en deze dag nog eens overdenk, dat ik dan huil.’’