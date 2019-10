Julia is Miss Augustus op de Boerinnen Kalender: ‘Ik dacht: ik probeer het gewoon’

Rech­ter-commissa­ris beslist vandaag over hechtenis zoon van omgebrach­te ouders in Hengelo

24 oktober ARNHEM / HENGELO - De rechter-commissaris in Arnhem beslist vandaag of de verdachte die maandag is aangehouden na de dood van een echtpaar in Hengelo langer in voorlopige hechtenis blijft. De zoon van het gezin werd na de vondst van het omgebrachte echtpaar als verdachte aangehouden bij het ziekenhuis in Doetinchem.