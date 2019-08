Kartbestuurder gewond door botsing met geparkeerde bus in Vorden

Zorgcen­trum in dorpshart krijgt weer invulling na vijf jaar leegstand

30 juli KEIJENBORG - Na bijna vijf jaar leegstand komt er eindelijk weer invulling voor het voormalige zorgcentrum Maria Postel in Keijenborg. Er lopen gesprekken met een aantal partijen en één daarvan kan eind dit jaar of begin volgend jaar beginnen met de zorgverlening in het gebouw, zegt pandeigenaar Arnold Bosman uit Halle.