Keiharde kritiek op afvalbeleid Bronckhorst; voorzitter dreigt raadszaal te ontruimen na applaus

Pontjes over Rijn en IJssel varen weer

11 februari OLBURGEN/LOO - Het pontje tussen Olburgen en Dieren is vanaf woensdagmorgen weer in de vaart. Vanaf half 7 vaart het pontje voor het eerst naar de overkant. Daarmee zijn alle veerponten in de regio weer in de vaart. Eerder werden de pontjes over de Rijn bij Loo en Pannerden weer in de vaart genomen.