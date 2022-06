Keijenborg eert eerste koning na corona Tim Pape met vaandelhulde

Achterhoek kijkt uit naar festivals en kermissen: ‘Wij zijn hier zo gigantisch aan toe’

KEIJENBORG/ LICHTENVOORDE/ MEDDO - Euforie in de Achterhoek na de aankondiging dat Nederland vrijwel volledig van het slot gaat. Het paasvuur slaat nog een jaartje over, maar kermissen en festivals kunnen voor het eerst in drie jaar weer gehouden worden. ,,Wij zijn hier zo gigantisch aan toe.”

17 februari