Kinderen dolblij: ze mogen weer voetballen op hun veldje in Halle

Opkomst en ondergang van de dorpsfanfa­re die het eeuwfeest net niet haalde

7 november ZELHEM - Als paddenstoelen schoten de fanfare- en harmoniekorpsen begin vorige eeuw uit de grond in de Achterhoek. Over zo’n typische dorpsfanfare, Union uit Zelhem, is deze winter een expositie te zien bij Museum Smedekinck.