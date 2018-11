Kliklijn tegen criminaliteit op het Achterhoekse platteland

‘Ik sla de bruiloft van een homoseksue­le collega over, maar wens hem alle geluk’

22 november ARNHEM/ ZELHEM - Naar de bruiloft van een homoseksuele collega gaat hij niet, omdat het huwelijk in zijn geloofsovertuiging bestemd is voor man en vrouw. ,,Maar hoe ik denk over een levenswijze staat los van hoe ik naar iemand als mens kijk”, zegt Gerrit Averesch (45) uit Zelhem.