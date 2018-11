Koolen wil in Bronckhorst blijven met ‘embryofarm’

Met die mededeling overviel het bedrijf de gemeente én de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) tijdens een zaak over het bestemmingsplan voor het buitengebied van Bronckhorst. Koolen had dit plan gisteren in een brief aan de Raad van State meegedeeld, maar niemand van het bedrijf was in Den Haag om een toelichting te geven. Zaakbehartiger Marcel Schiphorst van Koolen had er vandaag bij willen zijn, maar bleek uiteindelijk geen tijd te hebben. ,,Daarom hebben we het afgedaan met een fax waarin we ons standpunt hebben verwoord.”