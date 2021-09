Kopstuk uit drugsorganisatie achter methlab Drempt opgepakt; ook Colombiaanse chauffeur ingerekend

DREMPT/ MOERDIJK - Een Mexicaan (38) en een Colombiaan (47) zitten vast voor betrokkenheid bij productielabs van crystal meth in heel Nederland. Daaronder ook het drugslab dat vorig jaar mei in Drempt is ontdekt.

De Mexicaan zou een toppositie bekleden in de criminele organisatie achter de drugslabs. Justitie verdenkt hem ervan een aansturende en coördinerende rol te hebben gespeeld. De man uit Colombia zou hebben gewerkt als chauffeur voor de drugscriminelen.

Dat meldt het Openbaar Ministerie, nu beide mannen twee weken langer in de cel moeten blijven na hun arrestatie vorige week. Behalve bij het miljoenenlab in Drempt – er lag voor 10 miljoen euro aan harddrugs en afgeleiden daarvan – zouden ze ook betrokken zijn bij het methlab in Moerdijk, dat was gebouwd in een binnenvaartschip.

Zwaarbewapende agenten bij het drugslab in Drempt, mei vorig jaar.

Drugskoks reeds veroordeeld

Met deze arrestaties legt justitie de criminele organisatie achter de drugslabs verder bloot. In hetzelfde onderzoek zijn in juli dit jaar namelijk ook al drie mannen uit Nederland, Mexico en Ecuador en een vrouw uit Colombia aangehouden, in de leeftijden van 40 tot en met 46 jaar. Tegen hen is op woensdag 27 oktober de eerste rechtszaak, al gaat het dan nog wel om een voorbereidende zitting.

Voor het lab in zowel Drempt als Moerdijk zijn ook al verdachten veroordeeld. Zo zijn in Drempt destijds drie mannen aangehouden: een man uit Colombia, een uit Mexico en een Amerikaan met Mexicaanse roots. Zij zijn veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Er loopt nog een hoger beroep in deze zaak.

Ook de drie Mexicanen die zijn opgepakt op de ‘drugsboot’ in Moerdijk, zijn veroordeeld tot jaren in de gevangenis.

Met deze nieuwe arrestaties is het onderzoek nog niet klaar, aldus justitie. Die sluit niet uit dat meer verdachten worden aangehouden.