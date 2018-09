Kringlooplandbouw: een goed idee of niet?

200 koeien op tijd uit stal gehaald bij brand door kortslui­ting

15 september STEENDEREN - Door kortsluiting in de meterkast is zaterdagmiddag brand ontstaan in een koeienstal aan de Kuilenburgerstraat in Steenderen. De brand woedde in een deel van de stal, volgens de brandweer een stuk van 10 bij 15 meter.