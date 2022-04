Kruispunt bij school in Hummelo wordt veiliger: straat drie weken op slot

vrogger en now Anne en Nathan verhuisden van Enschede naar de Achterhoek en willen nooit meer weg: ‘De mensen zijn hier oprecht in je geïnteres­seerd’

WICHMOND - ,,Ik stond op de drempel, keek de woonkamer in en was direct verliefd. Ruim, open en licht. En in een dorp. Precies wat we wilden.”

19 maart