Kunst4Daagse in Bronckhorst staat in het teken van jubileum, miniatuurkunst en steun aan WALHALLAb

Speurtocht sporthisto­ri­cus leidt naar dit tragische oorlogsver­haal over twee Lochemse voetbal­lers

Talloze voetballers kwamen om in de oorlogsjaren. Hun namen - bijna 3000 - zijn vermeld op het digitale Voetbalmonument van sporthistoricus Jurryt van de Vooren. In die lijst was Lochem lange tijd een blinde vlek. Maar nu is ook die plaats daarin vertegenwoordigd. Door twee voetballers van een niet meer bestaande fusieclub die op wel zeer tragische wijze in 1945 het leven lieten.