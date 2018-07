Laatste deel monumentale kastanje staat nog wegens hoornaarnest

Omdat de boom in het dorpshart staat, omringd door winkels en terrassen, is het te gevaarlijk dit stuk ook neer te halen. De hoornaars zouden dan agressief worden en mensen aanvallen. Het nest wordt op een later moment verwijderd waarna de rest van de stam kan worden gezaagd. Wanneer is nog niet bekend.



De rest van de tientallen meters hoge boom is zaterdagmorgen wel neergehaald. De monumentale kastanje was te zeer aangetast door de kastanjebloedingsziekte om nog te laten staan. Medewerkers van Eres Boomverzorging uit Zelhem begonnen om 07.00 uur met de klus. Stukje bij beetje werd de bijna 250 jaar oude kolos aan de Dorpsstraat gekapt. Vanaf de top van de boom werd naar beneden gewerkt, een kraan had steeds stukken van de stam en zware takken vast en takelde ze naar beneden. Vlak voor 12.00 uur was de klus klaar.