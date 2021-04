Lab door het stof na doorgeven 55 verkeerde testuitslagen: ‘Schuld ligt volledig bij ons’

Gespreks­lei­der windmolens Doetinchem nu al onder vuur: ‘Of ze er wel of niet komen maakt mij niks uit’

31 maart DOETINCHEM - Nog voor zij goed en wel begonnen is als gespreksleider van de klankbordgroep die meedenkt over de inpassing van windmolens in Doetinchem, ligt Judith van de Geer al onder vuur. Twee actiegroepen eisen in een brief aan wethouder Frans Langeveld van Doetinchem het aftreden van de Arnhemse.