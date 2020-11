Laboranten drugslab Drempt jaren de cel in

‘Crystal meth is wellicht de meest gevaarlijke harddrug voor de volksgezondheid die nu in omloop is. Het gebruik ervan is bijzonder verslavend en heeft op mensen een bijna verwoestende uitwerking’, aldus de rechtbank in een toelichting op de uitspraak. ‘Daarbij komt dat de productie van crystal meth zeer schadelijk is voor de (natuurlijke) omgeving gelet op onder meer de hoge concentratie kwik die vrijkomt. Ook is op het perceel een verhoogde aanwezigheid van zuren gemeten, waardoor bodemverontreiniging is ontstaan en er was sprake van ontploffingsgevaar’.



De mannen zitten nu al meer dan een half jaar in voorarrest en deze tijd gaat van hun detentie af. Dit betekent dat zij effectief nog 2,5 tot 3,5 jaar in de cel zitten, bij goed gedrag is dit mogelijk zelfs nog korter.